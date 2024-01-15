Три знака зодиака должны обратить внимание на здоровье и самочувствие: Гороскоп на неделю 15-21 января

UAportal предлагает гороскоп здоровья и самочувствия для трех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 января. Советы от астрологов для Льва, Весов и Водолея.

Лев

На этой неделе Львам в вопросах здоровья и самочувствия следует сосредоточиться на регулярных занятиях спортом и физической активности для поддержания жизненного тонуса. Принятие вызовов и новые фитнес-программы могут добавить энергии и энтузиазма в их оздоровительное путешествие. Важно, чтобы Львы обращали внимание на любые признаки стресса и делали активные шаги по его преодолению.

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Весы

В течение недели для Весов очень важен гармоничный подход к здоровью и хорошему самочувствию. Балансирование физической активности с релаксацией и процедурами по уходу за собой может помочь сохранить ощущение равновесия. Поиск успокаивающих практик, таких как йога или тай-чи, может быть полезен для их ума и тела. Весам рекомендуется сосредоточиться на формировании здоровых привычек и избегать излишеств.

Водолей

На этой неделе Водолеям рекомендуется сосредоточиться на психическом здоровье и эмоциональном благополучии. Занятия творческими и экспрессивными видами деятельности могут служить выходом для накопленных эмоций. Это благоприятное время для Водолеев для изучения новых оздоровительных практик или альтернативных методов лечения, резонирующих с их индивидуальностью.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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