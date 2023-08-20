Три знака зодиака должны пойти на риск: гороскоп Таро на 21 августа

UAportal подготовил гороскоп на 21 августа на основе влияния карт Таро. Три знака зодиака должны собрать волю в кулак и пойти на риск.

Козерог

Карта Император олицетворяет власть, структуру и контроль. Она выступает за дисциплину и организацию. Эта карта поощряет людей, рожденных под знаком Козерога, взять на себя ответственность за жизнь и заложить крепкий фундамент для успеха.

Используйте естественные лидерские качества и создайте на их основе структурированный план для достижения своих целей. Сохраняя контроль и оставаясь организованными, можно преодолеть любые возникающие на пути вызовы.

Водолей

Тройка жезлов символизирует предсказание, движение вперед и расширение. Она поощряет людей со знаком зодиака Водолей смотреть вперед и изучить новые горизонты. Эта карта говорит о том, что люди должны иметь возможность воплощать свои мечты и исполнять их.

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Воспринимайте инновационные идеи и идите на взвешенный риск, чтобы двигаться вперед. Доверяйте интуиции и позвольте ей вести вперед к увлекательным возможностям для роста и расширения.

Рыбы

Тройка Кубков означает праздник, дружбу и сотрудничество. Она побуждает людей, рожденных под знаком Рыб, к социальному взаимодействию и приятному времяпрепровождению с близкими. Эта карта означает период радости и гармонии в отношениях.

Найдите время для общения с другими, празднуйте достижения и укрепляйте связи. Развивая чувство единства и сотрудничества, можно ощутить глубокое чувство удовлетворения и счастья.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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