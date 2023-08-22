Три знака зодиака должны сосредоточиться на любви: Гороскоп до конца лета

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака: Девы, Весов и Рыб. Каждый знак имеет свой уникальный подход к любви и понимание астрологических влияний может дать ценную информацию о динамике отношений в этот период.

Дева

Девы часто известны своей аналитической натурой и вниманием к деталям. В этот период, когда Венера входит в знак, Девы скорее всего испытают повышенную эмоциональную чувствительность и осведомленность в вопросах любви и отношений. Это пора сосредоточиться на понимании не только слов, но и эмоциональных нюансов между вами и вашим партнером.

Меркурий в Леве сделает общение более эмоциональным и ярким. Если вы одиноки, это может быть благоприятное время для того, чтобы встретить кого-нибудь, кто оценит вашу глубину и искренность. Для тех, кто находится в отношениях, это благоприятное время для углубления эмоциональных связей и откровенных разговоров по душам, которые вы давно откладывали.

Весы

Весами руководит Венера, и они часто обладают врожденным пониманием отношений и социальной грации. Когда Солнце в Деве, Весы могут стать более аналитическими в своей личной жизни. Это прекрасное время, чтобы оценить, что работает, а что требует совершенствования. Позиция Юпитера в Рыбах говорит о том, что вы можете привлечь или углубить романтические отношения благодаря взаимному интересу к искусству или духовным поискам.

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Независимо от того, вы одиноки или находитесь в отношениях, этот период дает шанс сбалансировать свои эмоциональные и практические потребности в любви, что потенциально приведет к более полноценному романтическому опыту.

Рыбы

Известные своей мечтательной и интуитивной натурой, Рыбы почувствуют, что Марс в Раке стимулирует эмоциональную глубину и связь. Это сочетание хорошо резонирует с вашей природной чувствительностью и помогает строить более эмоционально насыщенные отношения. Сатурн в Водолее может побудить вас оценить долгосрочную совместимость с потенциальными партнерами или же в уже существующих отношениях подтолкнуть к разговорам о планировании будущего.

Сейчас пора мечтать о великом, но также воплощать эти мечты в реальность. Независимо от того, ищете ли вы любовь или находится в отношениях, этот период требует уважать свои эмоциональные потребности, но одновременно быть практичными в долгосрочных желаниях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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