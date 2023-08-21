Три знака зодиака достигнут гармонии, если будут носить эти минералы: Гороскоп до конца лета

UAportal подготовил гороскоп, в котором открывается влияние камней на три знака зодиака: Близнецы, Весы и Водолей. Узнайте, как авантюрин, топаз и карнеол могут помочь достигнуть гармонии и процветания.

Близнецы

Считается, что авантюрин, камень, напоминающий звездное небо, океанские глубины и фрагменты солнца, усиливает любовь к жизни, радость, эмоции и проясняет разум. Окунитесь в энергию авантюрина, которая устремляет человека к более глубокому пониманию красоты мира.

Позвольте цветам этого камня воспламенить творчество и вдохновить на исследование новых горизонтов. Авантюрин в этот период максимально помогает Близнецам выражать себя с уверенностью и приносит ощущение равновесия в отношениях.

Весы

Топаз, часто встречающийся в оттенках синего, но также доступный в золотом, розовом и красном цветах, – это камень, который усиливает интуицию и помогает влиять на других. Примите силу топаза, поскольку он повышает способность соединяться с внутренней мудростью и принимать решения с ясностью.

Читайте также: Карты сулят трем знакам зодиака неожиданные возможности: Гороскоп Таро на сентябрь

Пусть энергия этого камня поможет вам построить гармоничные отношения и обрести баланс во всех аспектах жизни. С топазом на своей стороне в указанный период, люди, рожденные под знаком Весов, будут излучать уверенность и привлекать к себе положительный опыт.

Водолей

Считается, что карнеол, загадочный камень, усиливает сексуальные способности, улучшает зрение и помогает в судебных процессах. Примите трансформирующую энергию карнеола, поскольку он позволяет людям принять чувственность и исследовать новые глубины страсти.

Позвольте живой энергии этого камня пробудить чувства и воспламенить творчество. С карнеолом в качестве спутника в этот период, люди, рожденные под знаком Водолея, найдут в себе мужество встретить любые вызовы, возникающие на их пути, и выйти победителями.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!