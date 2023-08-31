Три знака зодиака достигнут целей, если будут носить эти минералы: Гороскоп на начало сентября

Таинственная энергия камней и ее влияние на знаки зодиака

UAportal подготовил гороскоп на начало осени для людей, рожденных под знаками Рак, Скорпион и Рыбы. Узнайте о влиянии аквамарина, рубина и аметиста на эти знаки зодиака, чтобы была возможность полноценно использовать магию минералов.

Рак

Говорят, что аквамарин, нежный голубой камень, обличает обман, сохраняет дружбу и душевное спокойствие, а также облегчает мигрень, боли в желудке и печени. Люди, рожденные под знаком Рака, могут обнаружить скрытые истины и обрести ясность в своих отношениях.

Минерал поможет укрепить благосостояние, раскрыть творческий потенциал и сохранить взаимопонимание в отношениях. Также именно в этот период аквамарин поможет Ракам успешно управлять стрессом и повысит уровень жизненной силы. Энергия камня поможет обрести баланс и сохранит эмоциональную гармонию.

Скорпион

Рубин, известный своим глубоким красным цветом, ассоциируется с властью, достижениями, гениальностью, творчеством и жаждой жизни. Представители знака зодиака Скорпион, скорее всего, ощутят прилив энергии и страсти, имея рядом этот минерал. Ключевым моментом будет осознание внутренней силы и направление ее на достижение целей.

Читайте также: Карты сулят трем знакам зодиака неожиданные возможности: Гороскоп Таро на сентябрь

Рубин усилит творческие способности, что позволит уверенно и оригинально самовыражаться. Поощряется внимательное отношение к эмоциям и использование их в качестве движущей силы для положительных изменений. Воздействие камня позволит людям преодолевать трудности и достигать значительного прогресса в различных сферах жизни.

Рыбы

Аметист, фиолетовый камень, считается камнем мира и равновесия. Он несет энергию защиты и сохраняет гармонию в душе. Родившиеся под знаком Рыб могут оказаться в поисках внутреннего мира и покоя. В пользу уйдет уединение и выделение времени для самоанализа.

Энергия аметиста поможет обрести ясность среди хаоса и сохранит ощущение равновесия. Он станет помощником в усилении интуиции и избегании ситуаций или людей, которые могут нарушить внутреннюю гармонию. Рекомендуется сосредоточиться на воспитании духовного благополучия и покоя в повседневной жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!