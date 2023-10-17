Три знака зодиака достигнут выдающихся физических способностей: Гороскоп на октябрь

UAportal подготовил гороскоп, который раскроет исключительный спортивный потенциал, содержащийся в личностях Весов, Скорпиона и Стрельца. Узнайте про их достижения в спорте и физических занятиях.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, демонстрируют превосходное равновесие и координацию, что делает их естественно склонными к спортивным занятиям. Их контрольные и грациозные движения позволяют овладеть широким спектром видов спорта, танцевальных форм и боевых искусств.

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Скорпион

Скорпионы обладают чрезвычайным потенциалом в спорте и физической активности, руководствуясь непоколебимой решимостью преодолевать трудности. Они выходят за пределы своих возможностей и демонстрируют устойчивость и упорство в достижении своих спортивных целей.

Стрелец

Стрельцы относятся к физическим нагрузкам с присущей им страстью и авантюрным духом. Благодаря своему энтузиазму и любви к исследованиям они преуспевают в таких видах спорта, как пешие прогулки, скалолазание и горные лыжи.

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