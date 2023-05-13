Три знака зодиака исполнят свои желания на выходных 13-14 мая

UAportal подготовил подробный гороскоп для Девы, Весов и Скорпиона на выходные 13-14 мая. В этот период удастся реализовать свои самые сокровенные желания.

Дева

Дева, эти выходные приблизят вас к исполнению желаний, что позволит эффективно их проявить. Планетарное сочетание с Ураном в Деве указывает на то, что вы будете наполнены чувством цели и мотивацией, и это поможет работать над достижением целей. Верьте в себя и доверяйте Вселенной, в результате чего ваши мечты воплотятся в жизнь.

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Весы

Весы, в эти выходные совместимость с Нептуном в Весах указывает на то, что вы сможете проявить свои самые сокровенные желания. Интуиция и внутренняя мудрость направят вас в правильном направлении, а также помогут принять верные решения, которые помогут достичь поставленных целей. Доверьтесь Вселенной, и получите возможность увидеть, как она организует благоприятные условия для осуществления ваших желаний.

Скорпион

Скорпион, расположение планет с Плутоном в Скорпионе указывает на то, что вы находитесь в фазе, в которой сможете проявить свои самые сокровенные желания. Способность сосредоточиться на своих целях и работать над их достижением с преданностью и настойчивостью поможет добиться успеха. Положитесь на судьбу и вы увидите, как небесная сила начнет исполнять эти желания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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