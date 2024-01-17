Три знака зодиака исполнят свои желания в високосном году

UAportal подготовил гороскоп для Дев, Тельцов и Козерогов. Узнайте, как этим знакам зодиака удастся выполнить все свои желания в 2024 году.

Дева

Практический и аналитический характер Девы поможет разработать четкий план воплощения своих желаний. Внимание к деталям и дисциплинированный подход приведут к ощутимым результатам, что позволит наслаждаться плодами своего труда. Девам очень важно сосредоточиться на постановке достижимых целей и набраться терпения, пока они работают над воплощением своих желаний.

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Телец

В 2024 году Тельцы могут достичь исполнения желаний благодаря своей твердой настойчивости и стойкости. Тельцам рекомендуется придерживаться плана и не терять из виду свои амбиции, ведь благодаря их непреклонному характеру и целеустремленности они смогут осуществить свои сокровенные желания.

Козерог

Козероги через свой дисциплинированный подход и грамотное планирование могут осуществить все свои желания. Главное для них – оставаться преданными своим целям и проявлять терпение, поскольку их упорные усилия и практичность могут привести их к реализации их стремлений. Также рекомендуется оставаться честными в принятии решений и сохранять стойкость духа, так как эти свойства могут способствовать их реализации в високосном году.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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