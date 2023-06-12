Три знака зодиака исполнят желания на этой неделе

UAportal подготовил гороскопы для Овнов, Близнецов и Раков на неделю 29 мая – 4 июня. В этот период им удастся исполнить заветные желания.

Овен

На этой неделе, Овны, звезды сошлись так, что у вас появится возможность исполнения желаний. Ваша решимость и упорный труд приносили свои результаты, и теперь настало время пожинать плоды. Вселенная осуществила это желание, и вы увидите, как мечты воплощаются в реальность.

Примите удачу, которая идет к вам навстречу, и извлеките из нее максимальную пользу. Не забывайте оставаться на позитиве и держать свое эго в руках.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя принесет интересные новости в сфере исполнения желаний. Звезды расположены в вашу пользу, и скорее всего, появится возможность получить то, о чем вы давно мечтали. Это может быть что угодно, от повышения на работе до достижения личного результата.

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Этот успех принесет огромную радость и счастье. Однако не забывайте выражать благодарность за то, что вы получили, и не относитесь к этому как к чему-то само собой разумеющемуся.

Рак

Раки, эта неделя принесет исполнение ваших желаний. Вы упорно работали над достижением своей цели, и, наконец, Вселенная исполнит ваше желание.

Вы можете получить неожиданные хорошие новости, или то, чего вы так долго ждали, наконец-то осуществится. Наслаждайтесь моментом успеха, но не забывайте оставаться скромным и продолжать работать над достижением своих будущих целей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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