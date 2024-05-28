Три знака зодиака испытают стремление к спокойствию, миру и гармонии

UAportal подготовил гороскоп для Водолея, Девы и Тельца. Узнайте, что звезды приготовили для этих знаков зодиака.

Водолеи

Водолеям предстоит период творческой энергии и интеллектуальной активности. Это идеальное время для занятий искусством или мозгового штурма новых идей, используя свои острые коммуникативные навыки для выражения мыслей и чувств.

Водолеи могут почувствовать моменты ясности, понимания и интуиции, способствующие личностному росту. Рекомендуется это принять и задуматься об их значении, поскольку эта ясность может проложить путь к позитивным изменениям и более глубокому пониманию себя.

Дева

Период указывает на эмоциональную гармонию и баланс, способствующий пониманию и сопереживанию в отношениях. Следует уделять внимание заботе о себе, создавая чувство покоя и беззаботности.

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Девам может представиться возможность предложить поддержку и помощь другим. Участливая натура будет побуждать их протянуть руку помощи или выслушать нуждающихся. Расширяя свою щедрость, Девы могут по-настоящему помочь.

Телец

Тельцы могут с нетерпением ждать периода, наполненного стабильностью и безопасностью. Это время, чтобы заземлиться и найти комфорт в своем окружении, отдав себя занятиям, способствующим ощущению удовлетворенности и безопасности.

Тельцы могут чувствовать гармонию и спокойствие. Это период для любимых занятий, питающих душу и углубляющих духовный комфорт. Их цель – духовное благополучие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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