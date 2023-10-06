Три знака зодиака начнут путешествие к самопознанию: Гороскоп на октябрь

UAportal подготовил гороскоп для Тельцов, Близнецов и Раков на октябрь. Узнайте, как их особенности повлияют на собственный путь к самопознанию и личностному росту.

Телец

Тельцы готовы отправиться в трансформационное путешествие к самопознанию. С их непоколебимой решимостью и практичностью они будут погружаться в свое внутреннее "я", открывая скрытые таланты и страсти. Они выделяются повышенным самосознанием и сильным стремлением к личностному росту.

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Близнецы

Известные своей любознательностью и адаптацией, Близнецы отправятся в путешествие, связанное с исследованием и самоанализом. Они будут погружаться в свои мысли и эмоции, стремясь глубже понять себя. Этот период будет характеризоваться жаждой знаний и интеллектуального роста.

Рак

Благодаря своей интуитивной и эмпатичной натуре Раки будут погружаться в свои эмоции и внутренний мир. Этот период будет отмечен повышенным чувством эмоциональной осведомленности и сильным желанием личного исцеления. Они могут исследовать прошлые травмы, искать терапию или консультации, а также заниматься творчеством для самовыражения и самопознания.

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