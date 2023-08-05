Три знака зодиака найдут родственную душу: любовь будет чистой, как хрусталь

Актуальный прогноз на небесную сферу открывает перед Девой, Весами и Козерогом многообещающий год, когда они будут стремиться к душевным отношениям. Под благосклонным влиянием космоса этим трем знакам суждено отправиться в глубокое романтическое путешествие, которое может навсегда изменить их судьбы.

UAportal подготовил подробный гороскоп для этих знаков зодиака, проливающий свет на космические влияния, которые направят их к долгожданным вторым половинкам.

Дева

Для скрупулезной Девы любовь найдет свой путь через интеллектуальное стимулирование и общие ценности. В этом году можно найти интеллектуальную и эмоционально насыщенную связь, дополняющую практичность и спонтанность. Вас ожидает родственная душа, которая будет бережно относиться к воспитательной природе Девы.

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Весы

Весы, гармоничные чародеи, будут переживать вихрь романтических отношений. Венера, планета любви, управляет Весами, и их вторая половинка может сбить их с ног грандиозными жестами и глубоким восхищением. Весов ждет партнер, понимающий необходимость равновесия и потакающий всем тонкостям жизни.

Козерог

Козероги, стойкие и амбициозные, могут встретить свою половинку при неожиданном повороте судьбы. Козерогам, известным своей стойкостью и целеустремленностью, подходит партнер, разделяющий их стремление к успеху и личностному росту. В этом году поддержка и испытания со стороны близкого человека могут открыть путь к достижению новых высот в любви и жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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