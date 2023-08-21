Три знака зодиака обретут уверенность благодаря этим камням: Гороскоп до конца лета

UAportal исследовал влияние минералов на три знака зодиака: Тельца, Льва и Девы. Узнайте, как эти камни усиливают сильные стороны знаков зодиака. Приготовьтесь получить инсайты, которые помогут сориентироваться в этот период с уверенностью и ясностью.

Телец

Считается, что оникс, известный своими многослойными переливами, концентрирует энергию, отвлекает болезни и усиливает пробивные способности Тельцов. Этот мощный камень приносит стабильность и силу людям, родившимся под этим знаком, в указанный период.

Примите энергию оникса и позвольте ей вести вас к успеху. Сосредоточьтесь на своих целях и верьте в свои силы. В преодолении препятствий поможет энергия оникса, которая будет вдохновлять и дарить уверенность в своих возможностях.

Лев

Аквамарин, нежный голубой камень, разоблачает обман, сохраняет дружбу, обостряет ум, а также облегчает мигрень, боли в желудке и печени. Успокаивающая энергия аквамарина приносит максимальную пользу в этот период тем, кто родился под знаком Льва.

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Доверяйте своим инстинктам и внимайте внутреннему голосу. Позвольте энергии аквамарина вести вас к ясности и истинности. Примите его гармонизирующую энергию и найдите баланс своей жизни. Аквамарин поможет справиться с любыми проблемами, которые могут возникнуть.

Дева

Берил, камень, который бывает всех оттенков зеленого, помогает в любви, обучении и защищает в пути. Родившиеся под знаком Девы могут почувствовать яркую энергию берилла на максимум именно в этот период.

Откройте свое сердце для любви и отпустите все ужасы и сомнения. Поверьте, что у Вселенной есть уникальный план для вас. Примите энергию берилла и позвольте ей вести вас к успеху во всех областях жизни. Камень вдохновляет вас изучить новые возможности и открывать новые пути.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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