Три знака зодиака окунутся в детские увлечения: Гороскоп на октябрь

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака: Лев, Близнецы и Козерог. Прогнозируется, что эти знаки вновь соединятся со своими детскими страстями, найдут радость и удовлетворение в деятельности, которая когда-то приносила им счастье.

Лев

Львам предвидено восстановление связи со своими детскими страстями. Известные своей творческой и энергичной натурой, Львы вернутся к тем видам деятельности и хобби, которые приносили им радость в юные годы. Будь то рисование, танцы или игра на музыкальном инструменте, Львы испытают новое чувство вдохновения и удовольствия от того, что они снова отдаются своим увлечениям из детства.

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Близнецы

Ожидается, что Близнецы также снова вернутся к своим детским увлечениям. Благодаря своей любознательной и гибкой натуре Близнецы почувствуют сильное желание заняться теми видами деятельности и делами, которые увлекали их в детские годы. От чтения и письма до прогулок на свежем воздухе, Близнецы найдут радость в восстановлении связи с хобби, некогда разжигавшими их фантазию и творчество.

Козерог

Козероги также будут иметь возможность восстановить связь со своими давними интересами. Известные своей дисциплинированной и амбициозной натурой, Козероги будут воодушевлены сделать перерыв в выполнении своих привычных обязанностей и предаться тем занятиям, которые приносили им радость в детстве. Будь то конструирование моделей, разгадывание головоломок или занятия спортом, Козероги найдут радость, вернувшись к своим детским увлечениям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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