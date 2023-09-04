Три знака зодиака ощутят изменения в жизни: гороскоп Таро на 4-10 сентября

UAportal подготовил гороскоп Таро для воздушных знаков зодиака: Близнецов, Весов и Водолеев на период с 4 по 10 сентября. Узнайте, какие вызовы подготовила Вселенная и будьте готовы к успешному их преодолению.

Близнецы

Карта Колесо Фортуны олицетворяет циклы, фатум и судьбу. Она означает неизбежные перемены, взлеты и падения в жизни. В этот период люди, родившиеся под знаком Близнецов, могут пережить значительные сдвиги в разных аспектах своей жизни.

Примите эти изменения, поскольку они являются частью вашего путешествия. Доверьтесь, что у Вселенной есть план, и верьте в свою способность адаптироваться и расцветать.

Весы

Пятерка кубков символизирует разочарование, жалость и утраты. Она поощряет людей под знаком Весов сосредоточиться на позитиве, а не зацикливаться на том, что потеряно.

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Этот период может принести некоторые вызовы и трудности, но помните, что всегда есть за что быть благодарным. Найдите время, чтобы исцелиться и найти утешение в поддержке близких. Изменив свой взгляд на вещи, вы сможете обрести новую надежду и счастье.

Водолей

Карта Король Жезлов олицетворяет лидерство, дальновидность и харизму. Она побуждает людей под знаком Водолея к смелым действиям. Этот период – благоприятное время для того, чтобы воспользоваться своей личной силой и уверенно вести за собой других.

Доверяйте своим инстинктам и реализуйте свои уникальные идеи. Ваша харизма и страсть будут вдохновлять окружающих, открывая новые возможности и способствуя личностному росту.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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