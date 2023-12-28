Три знака зодиака переживут волнующий и страстный период в любви: Гороскоп до конца декабря

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Весов и Водолея на период до 31 декабря. Узнайте о влиянии на любовь и отношения этих трех знаков зодиака.

Близнецы

Во второй половине декабря Близнецы могут пережить волнующий и страстный период в своей любви и отношениях. Они могут обнаружить, что их привлекают новые романтические перспективы или ощутить новую искру в текущих партнерских отношениях. Это время дает Близнецам возможность изучить свои эмоциональные связи и углубить отношения с любимым человеком.

Читайте также: Этим знакам зодиака не везет в финансах на этой неделе

Весы

Во второй половине декабря Весы могут рассчитывать на время гармонии и равновесия в вопросах любви и отношений. Это приведет к укреплению связи с партнерами, усилению чувства тепла и взаимопониманию. Весы могут воспользоваться этим временем, чтобы сообщить о своих желаниях и потребностях, лелея более глубокий уровень близости со своими любимыми.

Водолей

Во второй половине декабря Водолеи могут пережить период внутреннего переосмысления своей личной жизни. Может возникнуть потребность в уединении и времяпрепровождении в одиночку, чтобы лучше разобраться в эмоциях и оценить отношения. Водолеи могут воспользоваться этой возможностью по уходу за собой и размышлениям, гарантируя, что их романтические связи соответствуют их личностному росту и стремлениям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!