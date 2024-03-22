Три знака зодиака почувствуют тягу к новым знакомствам: гороскоп до конца марта

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Скорпиона и Стрельца до конца марта. Узнайте, как общительная и открытая натура этих трех знаков поможет завести новые дружеские отношения и укрепить существующие.

Весы

Весы испытают тягу к социальному взаимодействию и новым знакомствам. Их волшебный и дипломатический характер поможет им легко ориентироваться в социальных ситуациях, что сделает их популярными среди сверстников. Они играют роль миротворца в группе друзей, используя свое уравновешенное и справедливое мышление для разрешения конфликтов.

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Скорпион

Скорпионы начнут искать более глубокие связи со своими друзьями и любимыми. Их страстная и преданная натура будет побуждать их отдавать предпочтение значимым отношениям перед поверхностными взаимодействиями. В настоящее время они очень интуитивны и должны доверять своим инстинктам, ориентируясь в социальной динамике.

Стрелец

Стрельцы проявят свою спонтанную и авантюрную сторону, когда дело доходит до общения. Они будут искать новые впечатления и могут общаться с людьми разного происхождения. Их оптимистичная и веселая натура делает их душой компании, доставляя радость и смех, куда бы они ни пошли.

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