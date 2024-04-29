Три знака зодиака почувствуют всплеск самоуверенности: гороскоп на май

UAportal подготовил гороскоп для Козерогов, Водолеев и Рыб на май. Эти три знака зодиака ощутят значительный рост собственной уверенности под влиянием звезд.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на значительный рост уверенности в себе. Они испытают новое чувство самоуважения и веры в собственные силы. Эта новообретенная черта позволит им принимать вызовы и достигать поставленных целей с решительностью и стойкостью.

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Водолей

Водолеи будут чувствовать себя более уверенными в себе и напористыми во взаимодействии с другими. Этот подъем позволит им более уверенно выражать собственные идеи и мнения, что приведет к лучшему результату в личных и профессиональных начинаниях.

Рыбы

Рыбы станут очевидцами заметного роста внутренней самоуверенности. Они будут чувствовать себя более защищенными в собственной шкуре и излучать чувство самодостаточности. Это повышение позволит им выйти из зоны комфорта и идти к своей мечте с непоколебимой верой в себя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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