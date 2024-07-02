Три знака зодиака почувтсвуют силу Влюбленных: гороскоп на картах Таро на лето

UAportal подготовил гороскоп для Льва, Девы и Весов на лето по картах Таро. Узнайте, как энергия карты "Влюбленные" будет направлять эти знаки зодиака к гармонии, союзу и выбору в любви.

Лев

Карта Влюбленных символизирует гармонию, союз и выбор в любви. Она поощряет доверие и согласованность в отношениях. Летом Львы почувствуют глубокую связь со своими партнерами или потенциальными любовными интересами. Их ждет время укрепить эту связь и сделать выбор, который соответствует их сердечным желаниям.

Доверие инстинктам и открытое общение помогут сохранить гармонию в отношениях. Принятие любви, которая их окружает, поможет Львам провести это лето полноценно и страстно.

Дева

Карта "Влюбленные" также имеет важное значение для Дев летом. Она олицетворяет гармонию, союз и выбор в любви. Девы могут оказаться на перекрестке в своей романтической жизни. Доверять интуиции и делать выбор, который соответствует их ценностям и желаниям, имеет решающее значение.

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Летом стоит сосредоточиться на построении прочного фундамента в отношениях и поддержании связей, которые приносят радость и удовольствие. Принятие любви, которая встречается на их пути, поможет Девам провести период, полный счастья и удовольствия.

Весы

Для Весов карта "Влюбленные" несет послание о гармонии, союзе и выборе в любви. Летом могут возникнуть важные решения, касающиеся отношений. Очень важно прислушиваться к сердцу и доверять инстинктам.

Важно искать баланс и согласие в партнерских отношениях и отпускать отношения, которые больше не служат высшему благу. Принятие любви, предназначенной для них, создаст гармоничный и полноценный период для Весов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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