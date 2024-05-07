Три знака зодиака получат знак от звезд: гороскоп на май

UAportal подготовил гороскоп для Раков, Весов и Близнецов на май. Узнайте, что готовят для них звезды в этот особенный месяц.

Рак

Ракам стоит сосредоточиться на поиске спокойствия и гармонии. Рекомендуется поддерживать внутренний баланс и сосредоточиться на деятельности, от которой получаете удовольствие. Это благоприятное время для того, чтобы предоставлять приоритет своему эмоциональному состоянию и находиться в мире с окружением. Также прогнозируется, что в этот месяц Ракам будет легче добиться успеха.

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Весы

Гороскоп подчеркивает важность поиска спокойствия. Рекомендуется заниматься не сложными делами, которые принесут расслабленность и равновесие в душе. Энергия, окружающая Весов, поддерживает любовь и связь. Принятие этой гармонии приведет к более глубоким связям с другими и с самим собой.

Близнецы

У Близнецов появятся возможности начать некоторые их дела с начала, что поможет им перезагрузиться и даст ощущение покоя. Также в этот месяц может появиться желание проявить свою поддержку и помощь другим. Энергия способствует проявлениям доброты и щедрости. Обмен этой энергией создаст эффект позитива.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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