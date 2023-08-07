Три знака зодиака придут к духовному росту и эмоциональному исцелению: Гороскоп на 7-13 августа

На этой неделе в сфере астрологии и небесных выравниваний на первый план выходит идея обретения духовности и внутреннего мира. UAportal подготовил гороскопы для трех знаков зодиака, Весы, Скорпион и Стрелец, проливающие свет на возможные пути к достижению этого глубокого состояния души.

Весы

Когда Юпитер грациозно скользит по Весам, Весы оказываются в гармоничном танце со Вселенной, прокладывая путь для духовного роста и внутреннего спокойствия. Эта неделя сулит Весам огромные перспективы для воссоединения со своей духовной сущностью. Это время для практик, которые питают душу, таких как медитация, йога или созерцательные прогулки на природе.

Выравнивание планет побуждает Весов исследовать свои духовные убеждения, искать мудрость в древних традициях и принимать глубокую связь между разумом, телом и духом. Погрузившись в эти духовные занятия, Весы смогут найти утешение, спокойствие и новое ощущение цели.

Скорпион

Под пристальным взглядом Сатурна в Скорпионе эта неделя предоставляет Скорпионам возможность углубиться в себя и отправиться в преображающее духовное путешествие. Небесное выравнивание предлагает Скорпионам освободиться от старых шаблонов, убеждений и эмоционального багажа, которые мешают их стремлению к внутреннему миру.

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Это время глубокого самоанализа и интроспекции, когда Скорпион может погрузиться в область своего подсознания и встретиться со своими глубочайшими страхами и неуверенностью. Признавая и принимая эти теневые аспекты, Скорпион может стать сильнее, мудрее и духовно просвещеннее. Занятие такими практиками, как работа с тенью, энергетическое целительство или ведение дневника, может помочь Скорпиону в его стремлении к духовному росту и эмоциональному исцелению.

Стрелец

Поскольку Уран одарил Стрельца своим небесным присутствием, эта неделя обещает духовное приключение, подобного которому еще не было. Космос выравнивается, чтобы принести Стрельцу прилив вдохновения и жажду высших знаний и духовного расширения. Это время для расширения горизонтов, изучения различных систем верований и интеллектуальных и духовных поисков, которые воспламеняют душу.

Стрельцы могут обнаружить, что их привлекает философия, метафизика или изучение древних духовных традиций. Это небесное выравнивание побуждает Стрельцов искать единомышленников, вступать в духовные сообщества и участвовать в содержательных беседах, которые питают их стремление к истине и внутренней гармонии. Используя эти возможности, Стрельцы могут оказаться на пути глубокого духовного просветления.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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