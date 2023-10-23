Три знака зодиака сделают новаторские открытия: Гороскоп на неделю 23-29 октября

UAportal подготовил прогноз для Козерогов, Раков и Близнецов на 23-29 октября. Они могут преуспеть в осуществлении инновационных прорывов в различных сферах.

Козерог

Козероги обладают чрезвычайной любознательностью, интуицией и решительностью. Их глубокий аналитический склад ума в сочетании с постоянным стремлением к знаниям позволяет Козерогам углубляться в сложные темы и находить скрытые истины. Их неустанный поиск часто приводит к революционным прорывам в соответствующих областях.

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Рак

Раки известны своей эмпатичной натурой и интуитивными способностями. Их навыки наблюдения, усиленные способностью заботиться о других, позволяют Ракам понимать эмоциональные и практические потребности других людей. Такой подход помогает находить инновационные решения в таких областях, как психология, социальные науки и здравоохранение.

Близнецы

Близнецы обладают исключительными коммуникативными навыками и многогранным интеллектом. Способность быстро обрабатывать информацию и адаптироваться к новым ситуациям позволяет Близнецам постигать сложные концепции из разных дисциплин. Сочетание безудержной любознательности и разностороннего интеллекта побуждает Близнецов исследовать различные темы в таких областях, как технологии, журналистика и образование.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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