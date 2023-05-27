Три знака зодиака укрепят дружбу на выходных 27-28 мая

UAportal подготовил гороскопы для Тельца, Девы и Водолея, посвященные теме дружбы и социальной жизни на выходные 27-28 мая. Эта сфера окажется под влиянием Венеры в Тельце, Урана в Деве и Северного узла в Водолее.

Телец

Тельцы, в эти выходные ваша социальная жизнь пойдет в гору. Расположение Венеры в Тельце говорит о том, что вы будете привлекать позитивную и гармоничную энергию в свои дружеские отношения.

Ожидайте ощущения близости и товарищества с окружающими вас людьми. Это прекрасное время для углубления существующих дружеских отношений или даже для установления новых. Выходите в свет и будьте общительными, Тельцы.

Дева

Дева, вхождение Урана в знак Девы говорит о том, что вы можете чувствовать себя немного беспокойно, когда дело касается вашей социальной жизни. Возможно, вы жаждете новых впечатлений или связей, которые бросают вам вызов и выводят вас из зоны комфорта.

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Не бойтесь искать новые дружеские отношения или группы, которые соответствуют вашим интересам и увлечениям. Не забывайте четко доносить свои потребности до окружающих.

Водолей

Северный узел в Водолее подчеркивает важность сообщества и социальных связей для вас в эти выходные. Вы можете ощутить сильное чувство принадлежности и товарищества в своих социальных кругах.

Это прекрасное время для налаживания контактов и установления новых связей, которые соответствуют вашим долгосрочным целям и устремлениям. Возможно, вы даже сможете взять на себя роль лидера в группе.

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