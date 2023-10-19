Три знака зодиака усилят связь с родными: Гороскоп на конец октября

UAportal подготовил гороскоп для Тельца, Девы и Козерога на вторую половину октября. Эти знаки будут искусными в налаживании тесных связей со своими братьями и сестрами.

Телец

Тельцы естественно формируют крепкие связи со своими братьями и сестрами благодаря присущей им лояльности и надежности. Преданность семейным отношениям, а также готовность поддерживать и защищать своих близких укрепляет связи с ними. Благодаря своему приземленному и практическому подходу к жизни, Тельцы создают крепкие и гармоничные семейные отношения.

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Дева

Люди под знаком Девы обладают глубоко укорененной склонностью к укреплению связей со своими братьями и сестрами. Аналитический и наблюдательный характер позволяет им понимать и ценить своих братьев и сестер на глубоком уровне. Девы охотно протягивают руку помощи своим родственникам, когда это необходимо.

Козерог

Родившиеся под знаком Козерога укрепляют связь со своими братьями и сестрами благодаря своему чувству ответственности и преданности. Они ставят во главу угла благополучие своих родных и часто берут на себя роль опекунов в своих семьях. Дисциплинированный и целеустремленный характер Козерогов позволяет им направлять жизнь своих братьев и сестер.

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