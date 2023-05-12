Три знака зодиака заведут новые знакомства 13-14 мая

UAportal подготовил гороскопы на выходные 6-7 мая, исследуя астрологические влияния на знаки зодиака Рыбы, Скорпион и Овен. Эти знаки смогут завести новые полезные знакомства.

Рыбы

Во время прохождения Луны через ваш знак, Рыбы, вы можете почувствовать повышенную потребность в общении с друзьями и социальным кругом во время майских выходных. Это прекрасное время для укрепления существующих и установления новых дружеских отношений.

Вы можете почувствовать себя более эмпатичным, чем обычно, что поможет установить связь с людьми на более глубоком уровне. Также вы можете почувствовать влечение к артистическим и творческим людям, и время, проведенное с ними, может принести радость и вдохновение.

Скорпион

С Венерой в вашем знаке социальная жизнь может принять более романтический оттенок во время майских выходных. Это прекрасное время для развития текущих отношений и углубления эмоциональных связей.

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Вы можете обнаружить, что привлекаете в свою жизнь новых людей, и они могут оказать значительное влияние на жизнь. Однако будьте осторожны, чтобы не стать собственником или ревнивцем по отношению к своим друзьям и любимым. Доверие необходимо для здоровой дружбы и отношений.

Овен

С Юпитером, Овен, ваша социальная жизнь может принять более авантюрный оборот во время майских выходных. Вы можете почувствовать желание исследовать новые места и познакомиться с новыми людьми. Это отличное время, чтобы расширить свой круг общения и сеть контактов.

Не исключено, что вы почувствуете себя более уверенно и воодушевленно, что может привлечь людей по душе. Будьте открыты для нового опыта и возможностей, так как они могут привести к новым знакомствам и захватывающим приключениям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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