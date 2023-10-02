Три знака зодиака ждет успех и удовольствие: Гороскоп Таро на октябрь

Uaportal подготовил гороскоп на октябрь, чтобы предоставить информацию об энергиях и влияниях, касающихся Тельца, Девы и Козерога. Ознакомьтесь с рекомендациями и воспользуйтесь открывающимися перед вами возможностями.

Телец

В октябре, Тельцы, космос настроен в вашу пользу. Солнце, символизирующее успех, жизненную силу и радость, ярко светит вам. Настало время настроиться на позитив и отпраздновать свои достижения. Это время изобилия и удовольствия, поэтому используйте его с максимальной пользой.

Найдите немного времени, чтобы поразмышлять о достижениях и дать себе необходимую поддержку. Вы упорно трудились и заслуживаете того, чтобы погреться в лучах славы своих достижений. Окружите себя положительной энергией и поделитесь радостью с другими. Несите солнечный свет повсюду, куда бы вы ни пошли.

Дева

Для Дев октябрь приносит питательную энергию Императрицы. Плодородие, обилие и творчество выходят на первый план. Это время, чтобы раскрыть свою творческую сторону и обрести удовольствие в простых радостях жизни. Природа будет вашим величайшим вдохновением.

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Общайтесь с природой и позвольте ее красоте вдохновлять вас. Занимайтесь творчеством, которое доставляет вам радость. Рисуйте, занимайтесь садоводством или просто гуляйте в парке – позвольте себе вдохновляться чудесами мира природы. Примите свой творческий дух и позвольте ему расцвести.

Козерог

Козерог, Тройка Жезлов направляет вас в октябре. Она олицетворяет дальновидность, движение вперед и расширение. Пора смотреть в будущее и направлять свои взгляды на новые горизонты. Это время роста и прогресса, так что используйте возможности, которые появляются на вашем пути.

Найдите время, чтобы представить свое будущее и поставить цели, соответствующие вашим устремлениям. Примите изменения и выйдите из зоны комфорта. Доверяйте своим возможностям и идите на взвешенный риск. Вселенная поддерживает ваш путь к расширению и успеху.

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