Трогательные истории любви: мелодрамы, которые стоит посмотреть каждому

Приготовьтесь к увлекательным истории, исполненным любви, разбитым сердцам и другим шансам UAportal рассказал о пяти лучших мелодрам с 2007 по 2010 год.

"Искупление"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Драма, романтика, военный

Страна производства: Великобритания, Франция, США

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2007

Главный продюсер: Тим Беван

"Искупление" – мелодрама, действие которой происходит в Англии перед Второй мировой войной. Это история молодой девушки Брайони Таллис, ошибочно обвиняющей любовника своей сестры в преступлении, которого тот не совершал, разрушая их судьбы. Во время войны их пути снова пересекаются, показывая последствия одной лжи и силу искупления.

"Тайна в их глазах"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Жанр: Мистика, драма, триллер

Страна производства: Аргентина, Испания.

Продолжительность: 129 минут

Год: 2009

Главный продюсер: Хуан Хосе Кампанелла

Фильм рассказывает историю Бенджамина Эспосито, адвоката на пенсии, решающего написать роман на основе нераскрытого дела об убийстве, преследующего его последние 25 лет. Возвращаясь к прошлому и открывая болезненные факты, он должен столкнуться с последствиями безответной любви, измены и разрушительным следствием тяжелой потери.

"Миллионер из трущоб"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: Драма

Производитель: Великобритания, Индия.

Продолжительность: 120 минут

Год: 2008

Главный продюсер: Кристиан Колсон

Фильм "Миллионер из трущоб", действие которого происходит в шумном городе Мумбаи, рассказывает историю Джамала, бедного юношу, который становится участником индийской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?". По мере того, как он отвечает на каждый вопрос, разворачивается история его жизни, раскрывая суровые реалии его воспитания, его крепкую любовь к Латике и неустанное стремление к счастью.

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"Валентинка"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год: 2010

Главный продюсер: Джейми Патрикоф

"Валентинка" рассказывает историю Синди и Дина, молодой пары, чья страстная любовь медленно угасает с течением времени. Из-за нелинейного повествования в фильме изображены взлеты и падение их отношений, плавно переплетая моменты радости, разбитых сердец и настоящей эмоциональной откровенности.

"Мне бы в небо"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 109 минут

Год: 2009

Главный продюсер: Иван Райтман

"Мне бы в небо" рассказывает о Райане Бингеме, консультанте по вопросам карьерного роста, который большинство в свое время проводит в разъездах по работе. Когда у него завязываются отношения с Алексом, такой же быстротечной женщиной, его четко выстроенная философия и отстраненность от личных отношений попадают под сомнения.

Напомним, UAportal подготовил лучшие истории о приключениях прошлых лет, завоевавших мировую известность.

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