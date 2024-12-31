Трубочки, которые можно приготовить на сковороде: рецепт

Когда-то я делал рецепт для вафельницы, и многие спрашивали, как сделать на сковороде — я решил провести несколько экспериментов и возвращаюсь с решением, которое работает для сковород с покрытием.

К рецепту:

120 г масла 82,5%

100 г сахара + 10 г ванильного

100 г яичных белков

110 г муки

15 г масла без запаха

Масло комнатной температуры смешиваю с сахаром, хорошо перетираю венчиком, добавляю белки, перемешиваю и добавляю муку, хорошо вымешиваю – сахар весь должен растаять. В конце доливаю масло.

Сковороду с покрытием нагреваю на средней температуре (у меня 7 из 10)

И в середину кладу ложку теста.

Он плавится и понемногу плывет, оставляя после себя тонкий слой. но не сложен).

Дальше уже легко – немного подрумянить с одной стороны, перевернуть с помощью тонкой лопатки на другую сторону, снять на доску и завернуть на металлической трубочке.

Трубочки будут хрустящие и ароматные. Можно начинять любимыми начинками!