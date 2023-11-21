Труднодоступные места при уборке: где накапливается грязь

Убирая дом, важно помнить о часто заброшенных труднодоступных местах, которые со временем накапливают грязь и пыль. Эти невидимые места остаются незамеченными во время клининга. UAportal рассказывает о таких зонах, и почему следует обращать на них внимание.

Антресоли и верхняя часть шкафов

Антресоли и поверхности шкафов, часто расположенные под потолком, могут накапливать поразительное количество пыли. Даже если их не видно, постоянно витающие в воздухе частицы пыли имеют тенденцию оседать на этих приподнятых поверхностях.

Люстры и светильники

Вы будете удивлены, насколько ярче может выглядеть ваша комната, если тщательно протереть стеклянные плафоны светильников и люстр. Удаление слоев грязи и пыли с этих поверхностей не только улучшит общую атмосферу, но и обеспечит проникновение максимального количества света.

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Картины и фоторамки

Вы когда-нибудь проводили пальцем по фоторамке и замечали серый след? Это накопившаяся пыль! Хотя не желательно трогать щекотливое полотно, настоятельно рекомендуется регулярно протирать рамку. Это сохранит ее внешний вид и предотвратит накопление нежелательной пыли.

Контейнеры для хранения зубных щеток

Учитывая влажность в ванной, она становится идеальной средой для размножения микробов. Чтобы защитить свое здоровье, регулярно очищайте контейнер для хранения зубных щеток, чтобы в нем не было вредных бактерий, которые могут быть перенесены на вашу зубную щетку.

Обслуживание стиральной машины

Да, даже наши надежные приборы, предназначенные для стирки, нуждаются в регулярной очистке. Начните с протирания резинового ободка, чтобы удалить остатки порошка или влаги. Этот шаг не только сделает вашу стиральную машину чище, но и продлит срок ее службы.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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