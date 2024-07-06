Трудное лето для знаков зодиака: кому грозят ссоры и скандалы

По давним традициям, июль – это время начала астрономического лета, а также время некоторых выдающихся событий. Второй месяц лета – это практически экватор года, и к этому времени можно уже подводить определенные итоги.

В то же время, многие рассчитывают на реализацию амбициозных планов именно в этом месяце, несмотря на то, что это пора отпусков, барбекю и отдыха на свежем воздухе. Определенным знакам зодиака следует помнить, что июль – это время, которое приносит сюрпризы во многих областях жизни, пишет портал O feminin .

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Телец

Седьмой месяц года готовит для людей этот знак неожиданности, ведь именно тогда они могут узнать о тайнах партнера. Будьте осторожны, ведь это может спровоцировать кризис и негативно отразится на отношениях с партнером. Такой поворот опасен тем, что может просто дестабилизировать прежние успешные и хорошие отношения. Это чревато сильным чувством измены и отсутствием желания продолжать отношения. В худшем случае, вы рискуете прийти к разрыву отношений.

Весы

Несмотря на вероятные успехи на других фронтах, людям этого зодиака в июле грозит катастрофа в любовной жизни. В то же время заметим, что врожденный оптимизм, самоконтроль и умение держать удар помогут Весам пережить это тяжелое время. Более того, это их закалит и поможет выйти из кризиса сильнее, чем раньше, что приведет к укреплению отношений в будущем.

Скорпион

Наверное, июль – это не лучший месяц для людей рожденных под знаком Скорпиона, ведь им святят определенные проблемы. Несмотря на то, что они врожденные стремящиеся к свободе лидеры, они могут достаточно агрессивно реагировать на любые негативные комментарии. Не следует исключать, что растущее напряжение может в конечном счете стать фактором разрыва отношений. Поэтому старайтесь спокойно и взвешенно пройти весь июль.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали лучший знак зодиака для путешествия в июле.

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