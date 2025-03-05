Цитрусовые предотвращают и уменьшают проявления депрессии: какие лучше есть

Депрессия является широко распространенным и изнурительным состоянием, от которого страдают более 280 миллионов человек во всем мире. Депрессия обуславливается комплексными причинами, часть которых остается непонятными. Эффективность ее лечения часто оставляет желающего лучшего.

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Сімдесят відсотків пацієнтів з депресією не реагують на початкове лікування антидепресантами та/або мають побічні ефекти на препарати. Харчування може бути перспективним способом профілактики та лікування депресії.

Середземноморська дієта асоціюється зі зниженням ризику депресії майже на 35%, а також демонструє зменшення симптомів афективних розладів. Хоча конкретні групи продуктів, які впливають на ці результати, не визначені, цитрусові, включаючи апельсини та грейпфрути, науковці нещодавно пов'язали зі зниженням ризику депресії.

ЩО ПРОДЕМОНСТРУВАВ АНАЛІЗ ДАНИХ

У новому дослідженні група науковців з Гарвардської медичної школи та Массачусетського шпиталю проаналізувала взаємозв'язок між споживанням цитрусових, мікробіомом кишківника та ризиком депресії у понад 32 427 учасників. У ході проспективного спостереження з’ясовувалося, як корелюється довготривале вживання цитрусових з депресією та різноманітністю кишкових мікроорганізмів, а також зв’язок домінування певних видів бактерії та їх метаболічного потенціалу з депресією.

Науковці розглянули дані дослідження Nurses' Health Study II, яке розпочалося у 1989 році з метою виявлення факторів ризику основних хронічних захворювань у жінок. У ньому взяли участь понад 100 000 медсестер, і приблизно кожні два роки вони надавали дослідникам детальну інформацію про свій спосіб життя, харчування, вживання ліків та стан здоров'я.

Автори використовували ці дані для пошуку доказів того, що медсестри, які їли багато цитрусових, мали нижчий рівень депресії в майбутньому, ніж ті, хто цього не робив. Вони виявили, що вживання одного середнього апельсина на день може знизити ризик розвитку депресії приблизно на 20%.

Частина учасниць протягом року надала науковцям декілька зразків своїх випорожнень. Використовуючи результати секвенування ДНК з цих зразків, дослідники шукали зв'язок між споживанням цитрусових і певними видами бактерій у мікробіомі кишечника.

Серед них виділявся один вид бактерій, Faecalibacterium prausnitzii. Він був більш поширений у людей, які не страждали на депресію, ніж у тих, хто страждав, а споживання великої кількості цитрусових також було асоційоване з високим рівнем Faecalibacterium prausnitzii. Тому науковці вважають, що ця бактерія пов'язує споживання цитрусових з кращим психічним здоров'ям.

Щоб підтвердити цей взаємозв’язок і для чоловіків, вони звернулися до даних "Дослідження способу життя чоловіків" (Men's Lifestyle Validation Study), де також побачили, що підвищення рівня Faecalibacterium prausnitzii обернено корелює з показниками ризику депресії.

Результати дослідження були опубліковані в часописі Microbiome.

ЯК ЦИТРУСОВІ ВПЛИВАЮТЬ НА НАСТРІЙ

Тоді постало питання, яким чином Faecalibacterium prausnitzii покращує самопочуття людей? Одна з відповідей, на думку авторів дослідження, в тому, що ці бактерії використовують метаболічний шлях, відомий як S-аденозил-L-метіоніновий цикл I, щоб впливати на рівень двох нейромедіаторів — серотоніну та дофаміну, які виробляються клітинами кишечника людини. Ці нейромедіатори регулюють проходження їжі через травний тракт, але вони також можуть потрапляти до мозку, покращуючи настрій та загальний психічний стан.

Науковці сподіваються, що їхні результати надихнуть інших дослідників на вивчення зв'язку між харчуванням та психічним здоров'ям. На їх переконання, люди інтуїтивно знають, що певна їжа впливає на настрій. І деякі продукти допомагають відчувати себе краще в короткостроковій перспективі. Однак це потребує подальшого вивчення.