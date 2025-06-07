Цветы акации в кляре: интересное вкусное блюдо
Вкушали цветы акации?
Вкус с детства и вкусовой опыт сегодня.
Выбирать надо молодые соцветия, которые на кончиках, возможно, только распускаются. Собирать лучше утром и после дождя — чтобы не было много пыли!
Для кляра:
1 яйцо
50 г сметаны
60 г воды
70 г муки
30 г кукурузного крахмала
40 г сахара
цедра лимона
мед
Цветы перебираю и легонько промываю. Те, которые не промыты, но были чистыми — смаковали еще лучше, потому что нектар и аромат сохранялись лучше.
Тесто должно быть довольно редким — почти как на блине по консистенции. Все смешиваю и довожу до однородной массы. Жидкое тесто только покрывает цветы и не превращается в жирный оладий. Вместо воды можно взять пиво или газировку — это сработает как разрыхлитель.
Цветы мачу в кляр, даю немного стечь и кладу на разогретую сковороду с маслом. Жарю на среднем огне с обеих сторон до хрустящей, румяной корочки.
Полейте медом и будет вам счастье!
По вкусу напоминает бабушкины оладьи, возможно, с нотками кабачка. Они имеют легкий цветочный аромат и долгое послевкусие.
Приятного аппетита!