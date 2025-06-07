Цветы акации в кляре: интересное вкусное блюдо

Вкушали цветы акации?

Вкус с детства и вкусовой опыт сегодня.

Выбирать надо молодые соцветия, которые на кончиках, возможно, только распускаются. Собирать лучше утром и после дождя — чтобы не было много пыли!

Для кляра:

1 яйцо

50 г сметаны

60 г воды

70 г муки

30 г кукурузного крахмала

40 г сахара

цедра лимона

мед

Цветы перебираю и легонько промываю. Те, которые не промыты, но были чистыми — смаковали еще лучше, потому что нектар и аромат сохранялись лучше.

Тесто должно быть довольно редким — почти как на блине по консистенции. Все смешиваю и довожу до однородной массы. Жидкое тесто только покрывает цветы и не превращается в жирный оладий. Вместо воды можно взять пиво или газировку — это сработает как разрыхлитель.

Цветы мачу в кляр, даю немного стечь и кладу на разогретую сковороду с маслом. Жарю на среднем огне с обеих сторон до хрустящей, румяной корочки.

Полейте медом и будет вам счастье!

По вкусу напоминает бабушкины оладьи, возможно, с нотками кабачка. Они имеют легкий цветочный аромат и долгое послевкусие.

Приятного аппетита!