Цыпленок тапака или табака: обязательно приготовьте

Блюда из курицы распространены по всему миру: сочное мясо быстро готовится и легко впитывает специи! Поэтому можно легко удивить родных чем-нибудь вкусным, используя лишь несколько кулинарных приемов.

Понадобится:

цыпленок 600–650 г

пол лимона

сванская соль

3–5 зубчиков чеснока

острый перец

растительное масло

20 г масла

На гарнир:

огурец, красный лук, томат, кинза или петрушка

Разрезаю цыпленок по грудке, срезаю маленький сегмент крылышек и гузку (или можно оставить, вырезав только железу). Раскрываю тушку и немного отбиваю, особенно по суставам, чтобы сделать ее плоской.

Натираю Сванской солью, выжимаю чуть меньше пол лимона и оставляю просаливаться на несколько часов или на ночь.

Сванская соль – универсальная приправа для многих блюд. Обычно содержит соль, уцхо-сунели, сухой чеснок, семена укропа, кориандр, красный перец, тмин, а иногда и имеретинский шафран.

Отдельно готовлю чесночную приправу. Измельчаю 3–5 зубчиков чеснока вместе со среднеострым перцем, добавляю 30–35 г растительного масла и полчайной ложки Сванской соли, все хорошо перемешиваю. Также можно добавить пажитник или заменить перец паприкой.

Разогреваю сковороду с маслом, выкладываю цыпленок кожурой вниз, накрываю куском пергамента и ставлю сверху пресс (можно использовать просто сотейник с водой). Жарю на среднем огне по 5-6 минут с каждой стороны, пока цыпленок не подрумянится.

Убавляю огонь до минимума (примерно на 2-ку), снимаю пресс и смазываю курицу половиной чесночной смеси с одной стороны, переворачиваю, смазываю с другой. Для удобства лучше использовать кулинарную кисточку. Добавляю по желанию кусочек сливочного масла и снова прижимаю прессом. Томлю на слабом огне еще по 2 минуты с каждой стороны. Готово!

На гарнир мне нравится нарезать свежие овощи с красным луком, сбрызнутым остатками лимонного сока и веточками кинзы.

Приятного аппетита!

Если цыпленок больше 650 г, увеличьте время обжаривания на 1–2 мин для каждого этапа.