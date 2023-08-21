'Удары могут быть в любой момент': астролог назвал самые опасные дни для Украины в августе

Россия в августе 2023 года может усиленно атаковать Украину ракетами, особенно опасный период связан с возвращением Марса. Транзитный Марс в соединении с натальным будет в силе до 25 августа, поэтому игнорировать угрозы нельзя.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. "Кроме того, Марс транзитный в соединении и с прогрессивным Меркурием. Получается целая группа соединений с Марсом в двух динамических методах прогноза. Это опасные аспекты, они могут давать неожиданные удары. Что и произошло в Чернигове 19 августа", – подчеркнул астролог.

Он добавил, что все дни по 25 августа довольно опасны. Внезапные ракетные удары могут быть где угодно в любой момент, поэтому стоит избегать публичных мероприятий и мест скопления людей.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.