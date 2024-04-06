Удивительные фильмы в жанре фэнтези: их стоит посмотреть каждому

Узнайте о волшебном царстве фэнтези с этой подборкой лучших фильмов, выпущенных в период с 2016 по 2017 год. UAportal рассказал о пяти исключительных фильмах, которые демонстрируют запутанные сюжеты, визуально потрясающие декорации и незабываемые персонажи.

"Фантастические твари и где они обитают"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Фэнтези, приключения, семейный

Страна производства: США, Великобритания

Продолжительность: 133 минуты

Год: 2016

Главный продюсер: Дэвид Гейман

Ньют Скамандер, молодой волшебник и зоолог из Англии, прибывает в Нью-Йорк в 1926 году с таинственным чемоданом, наполненным магическими существами. Когда некоторые из этих существ убегают, Ньют оказывается вовлеченным в приключение, чтобы найти их. Вместе с Тиной Голдштейн, ее сестрой Квини и нечаклом по имени Джейкоб, Ньют отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти сбежавших существ, прежде чем они повлекут за собой хаос в городе.

"Кубо. Легенда о самурае"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Анимация, приключенческий, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 101 минута

Год: 2016

Главный продюсер: Тревис Найт

История рассказывает о мальчике по имени Кубо, обладающем магическими талантами. Его беззаботное существование рушится, когда он случайно вызывает мстительного духа из прошлого. Чтобы защитить свою семью, Кубо отправляется на поиски мифических доспехов своего отца, он путешествует в сопровождении мудрой обезьяны и бесстрашного жука Кубо и борется с мифическими существами.

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"Моана"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 107 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Оснат Шурер

Фильм "Моана" рассказывает о путешествии молодой полинезийской принцессы по имени Моана, которая отправляется в отчаянную миссию, чтобы спасти свой народ. Под руководством полубога Мауи она отправляется на поиски легендарного острова Те-Фити, чтобы вернуть украденное сердце богини. По дороге Моана сталкивается с разными трудностями и открывает для себя собственную идентичность, силу и связь со своими предками.

"Голос монстра"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Драма, фэнтези

Страна производства: США, Испания.

Продолжительность: 108 минут

Год производства: 2016

Главный продюсер: Белен Атьенса

Мальчик Конор, испытывающий неизлечимую болезнь матери и трудности в обществе, формирует уникальную связь с высоченным и загадочным древесным монстром. Благодаря назидательным историям, которыми делится существо, Конор борется с собственными страхами, сталкивается с неудобной правдой и находит выход из затруднительного положения.

"Форма воды"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Фантастика, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2017

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

Действие фильма "Форма воды" происходит в Америке времен холодной войны и рассказывает об Элизе, одинокой и немой уборщице, которая работает в секретной правительственной лаборатории. Ее жизнь меняется, когда она узнает, что в лаборатории содержатся засекреченное уникальное существо, с которым оно формирует глубокую и необычную связь. По мере того как их связь растет, Элиза становится более настроенной спасти ее от жестоких ученых экспериментов.

Напомним, мы рассказали о боевиках, которые стоит посмотреть каждому.

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