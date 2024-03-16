Ультрафильтрация или обратный осмос: как лучше очищать воду

UAportal сравнил два популярных метода очистки воды – ультрафильтрацию и обратный осмос с точки зрения эффективности, использования энергии, образования сточных вод, технического обслуживания. Узнайте, что следует знать при выборе.

Эффективность фильтрации

Ультрафильтрация – это процесс, использующий полупроницаемую мембрану для отделения частиц и примесей от воды. Он эффективен для удаления больших веществ, таких как бактерии и некоторые вирусы. С другой стороны, обратный осмос является более комплексным процессом, использующим более тонкую мембрану, эффективно удаляя из воды растворенные соли и минералы.

Использование энергии

Ультрафильтрация требует меньше энергии, поскольку она работает при более низком давлении и удаляет преимущественно большие частицы. Обратный осмос использует значительно больше электроэнергии из-за более высокого давления, необходимого для проталкивания воды через плотно упакованную мембрану.

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Производство сточных вод

С точки зрения образования сточных вод ультрафильтрация генерирует меньше по сравнению с обратным осмосом. Процесс приводит к большему объему отходов из-за отторжения растворенных солей и минералов.

Техническое обслуживание и срок службы

Мембраны для ультрафильтрации обычно имеют более длительный срок службы и требуют более редкой замены. Это может привести к снижению затрат на техническое обслуживание и сокращение времени простоя.

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