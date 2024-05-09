Урожай на окне: три полезных продукта, которые легко вырастить дома

Добавить в свой рацион богатые питательными элементами продукты еще никогда не было так просто. UAportal назвал три суперпродукта, которые можно вырастить на собственном подоконнике.

Имбирь

Известный своими лечебными свойствами, имбирь – это универсальный корень, который может помочь облегчить тошноту, вздутие живота и воспаление. Лучше всего то, что его можно выращивать в горшке. Просто посадите корень имбиря в хорошо подготовленную почву, и уже через 10 месяцев получите собственный урожай имбиря.

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Помидоры

Для помидоров черри, которые легче выращивать и которые быстрее созревают, рассмотрите возможность посадки в контейнерах. Только не забудьте обеспечить достаточное количество солнечного света, защиту от ветра и богатую питательными веществами почву для оптимального роста.

Микрозелень

Эта маленькая, нежная зелень наполнена витаминами, минералами и антиоксидантами, которые могут улучшить уровень холестерина и поддержать здоровую пищеварительную систему. Для выращивания микрозелени нужен только лоток для семян и немного компоста. Популярные варианты включают салат, базилик, кинзу и петрушку. За несколько недель можно собрать собственный урожай домашней микрозелени.

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