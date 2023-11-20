Утро не с кофе: как энергично начать день

Для многих чашка кофе – это первое, что приходит в голову, когда они просыпаются. Это стало утренним ритуалом, обещающим зарядить энергией и дать старт новому дню. Однако UAportal подготовил несколько советов по замене кофе.

Оставьте шторы открытыми перед сном

Не стоит недооценивать силу солнечного света. Летом просыпаться заметно легче по сравнению с темными зимними месяцами. Солнечный свет влияет на наши биоритмы, регулируя гормональный фон и снижая уровень мелатонина, вызывающего сон гормона. Простой способ воспользоваться преимуществами этого природного явления – оставить шторы открытыми перед сном, чтобы утром солнечный свет попадал в вашу комнату.

Пейте воду

Проснувшись, пейте воду маленькими глотками, чтобы быстро увлажнить организм, особенно клетки мозга. Питье воды запускает активацию синапсов, точек соединения между нервными клетками, что помогает быстрее проснуться. Кроме того, вода стимулирует почки к выведению токсинов, накопленных за ночь, которые могут вызвать сонливость.

Съешьте немного черного шоколада

Черный шоколад содержит теобромин – вещество, которое мягко повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, способствуя бодрости. Кроме того, он содержит небольшое количество кофеина, повышающего уровень энергии. Другая альтернатива для быстрого притока энергии – съесть яблоко, содержащее не только сахар, но и пектин, улучшающий пищеварение.

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Двигайтесь

Не обязательно устраивать полноценную утреннюю пробежку, достаточно 5-10 минут физических упражнений. Физическое движение увеличивает энергичные потребности организма, повышая частоту дыхания, сердцебиение и кровяное давление. Также было обнаружено, что утренние упражнения улучшают когнитивные функции на 12%.

Принимайте контрастный душ

После короткой физической нагрузки или перед завтраком побалуйте себя трехминутным контрастным душем. Начните с теплой воды около 40 градусов Цельсия и постепенно снизьте температуру примерно до 26 градусов. Такое изменение температуры поможет избавиться от сонливости и вялости.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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