Увлекательные факты о Леонардо да Винчи: чем была особенна его жизнь

Великий гений и уникальная личность Леонардо да Винчи как основной представитель Возрождения оставил свой след в истории не только благодаря произведениям искусства, но и ряду невероятных открытий и инноваций. UAportal подготовил интересные факты о нем.

1. Леонардо да Винчи происходил из зажиточной семьи. Его отец, Пьеро да Винчи, был нотариусом и землевладельцем. Удивительно, его мать происходила из скромного крестьянского рода. Несмотря на попытки отца привлечь его к семейной профессии, Леонардо не проявлял никакого интереса к общественным законам.

2. Часто не принимают во внимание, что Леонардо обладал удивительными музыкальными способностями. Когда его дело было представлено в миланском суде, его представили как музыканта-виртуоза, а не художника или изобретателя.

3. Леонардо был вегетарианцем, считая тех, кто употребляет пищу животного происхождения, "ходячими кладбищами".

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4. Леонардо был глубоко очарован водой. Он разработал инструкции по подводному плаванию, сконструировал и задокументировал дыхательный аппарат для подводного плавания и даже создал концепцию устройства для подводного плавания. Многие его подводные изобретения стали предшественниками современных технологий подводного плавания.

5. Воображение Леонардо выходило далеко за пределы искусства. Он оставил после себя многочисленные проекты революционных изобретений, среди которых подводная лодка, вертолет, ткацкий станок, шарикоподшипник и летательные аппараты.

6. Леонардо да Винчи стал первым художником, начавшим исследовать трупы, пытаясь разгадать сложность строения и расположения мышц. Несмотря на обширные заметки и анатомические рисунки, Леонардо никогда не публиковал свои научные труды.

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