Увлекательные истории и эпические приключения: фантастические фильмы, которые нужно посмотреть
Приготовьтесь отправиться в путешествие по невероятным историям и захватывающим приключениям. UAportal рассказал о самых ярких и увлекательных фильмах, появившихся на экранах в период с 2006 по 2010 год.
"Звездный путь"
Рейтинг IMDb: 7.9/10
Жанр Научная фантастика, приключения
Страна производства США
Продолжительность: 127 минут
Год: 2009
Главный продюсер: Джей Джей Абрамс
Фильм рассказывает о происхождении любимых персонажей, таких как Джеймс Т. Кирк и мистер Спок. Столкнувшись с опасным ромуланским кораблем, угрожающим будущему Объединенной Федерации Планет, Кирк и Спок объединяют усилия с экипажем корабля "Энтерпрайз". Вместе они отправляются в опасное путешествие по космосу, встречая новых союзников и могущественных противников.
"Начало"
Рейтинг IMDb: 8.8/10
Жанр: Научная фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 148 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Кристофер Нолан
История разворачивается вокруг Дома Кобба, искусного вора, способного проникать во сны людей и похищать их ценные секреты. Вместе со своей командой специалистов к Коббу обращается таинственный бизнесмен, нанимающий их для выполнения опасной задачи, заключающейся в имплантации идеи в чье-то сознание. Углубляясь в сложные уровни сновидений, Кобб сталкивается с личными демонами и неожиданным поворотом, который подвергает сомнению успех миссии.
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"Аватар"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: Научная фантастика, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 102 минуты
Год: 2009
Главный продюсер: Джеймс Кэмерон
История знакомит нас с Джейком Салли, парализованным бывшим морским пехотинцем, получающим шанс принять участие в программе "Аватар". Используя аватар, генетически модифицированное тело нави, Джейк исследует Пандору и устанавливает глубокую связь с женщиной нави по имени Нейтири. По мере того как Джейк становится все более вовлеченным в борьбу нави против человеческой эксплуатации, он сталкивается с тяжелым выбором между верностью собственному виду и борьбой за выживание расы нави и их священной земли.
"Район №9"
Рейтинг IMDb: 7.9/10
Жанр: Научная фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 112 минут
Год: 2009
Главный продюсер: Питер Джексон
История рассказывает о Викусе Ван Де Мерве, бюрократе, ответственном за переселение пришельцев в лагерь, санкционированном правительством и известного как "Район №9". После незапланированного контакта с инопланетной биотехнологией Викус претерпевает физическую трансформацию, которая подвергает его опасности. Стремясь найти способ вернуть процесс назад, он объединяется с неожиданным союзником – инопланетянином по имени Кристофер, с которым они раскрывают заговор, угрожающий обоим их расам.
"Престиж"
Рейтинг IMDb: 8.5/10
Жанр: Драма, мистика, фантастика, триллер
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 130 минут
Год: 2006
Главный продюсер: Кристофер Нолан
Действие фильма разворачивается в Лондоне 19-го века и рассказывает о двух фокусниках-соперниках, Роберте Анже и Альфреде Бордене. Их соперничество обостряется до опасного уровня, поскольку они стремятся превзойти друг друга в своих выступлениях и раскрыть секреты друг друга. Сюжет существенно меняется, когда появляется новый трюк, связанный с телепортацией, что приводит к росту напряженности.
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