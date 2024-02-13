Увлекательные мультфильмы для всех возрастов: Топ-5 лучших историй

Почувствуйте магию анимационных фильмов, просмотрев самые лучшие мультфильмы 2007-2010 годов. UAportal поделился историями, которые очаровывают зрителей всех возрастов своими увлекательными сюжетами.

"История игрушек: Большой побег"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 ч 43 мин

Год производства: 2010

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

"История игрушек: Большой побег" – это трогательный и приключенческий мультфильм, действие которого разворачивается в мире, где игрушки оживают, когда рядом нет людей. История рассказывает о Вуди, Баззе Лайтере и их игрушечных друзьях, которых ошибочно отдали в детский сад, когда их владелец Энди готовился к поступлению в колледж. Планируя бегство, они встречают новых друзей и по-новому открывают для себя важность верности и дружбы.

"Вверх"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 ч 36 мин

Год производства: 2009

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

"Вверх" – это трогательный мультфильм, рассказывающий историю Карла Фредриксена, вдовца, отправляющегося в грандиозное приключение, чтобы осуществить мечту своей покойной жены. На своем летающем доме, поднятом тысячами гелиевых шаров, Карл отправляется в Южную Америку, вместе с тайным гостем, которым неожиданно оказывается в его доме.

"Как приручить дракона"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анимация, экшн, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 1 ч 38 мин

Год производства: 2010

Главный продюсер: DreamWorks Animation

"Как приручить дракона" – это увлекательный мультфильм, действие которого происходит в мифическом мире викингов и драконов. В центре сюжета – Иккинг, молодой викинг, стремящийся стать истребителем драконов, как и его односельчане. Однако его жизнь приобретает крутой поворот, когда он встречает Беззубика, редкого и таинственного дракона Ночной Люти.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

"ВАЛЛ·И"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Анимационный, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 1 ч 38 мин

Год производства: 2008

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

"ВАЛЛ-И" – это мультфильм, побуждающий к размышлению, действие которого разворачивается в далеком будущем, где Земля превратилась в безлюдную планету. Это история одинокого робота по имени ВАЛЛ-И, проводящего свои дни, убирая планету. Благодаря своей любознательной натуре ВАЛЛ-I находит среди мусора маленькое зеленое растение, запускающее цепочку событий, ведущих ее в чрезвычайное происшествие к орбитальному космическому кораблю "Аксиома".

"Рататуй"

Рейтинг: IMDB: 8/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 ч. 51 мин.

Год производства: 2007

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

"Рататуй" – это отличный мультфильм, который приглашает зрителей в кулинарное приключение из-за суетливого города Парижа. История разворачивается вокруг Реми, талантливой и амбициозной крысы, имеющей страсть к кулинарии. Вопреки всему, Реми формирует удивительный союз с Лингвини, молодым и неуклюжим мусорщиком, вместе с которым они стремятся создать чрезвычайные кулинарные шедевры.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !