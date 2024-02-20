Ужасные тайны и жуткие события: фильмы ужасов, которые стоит посмотреть
UAportal подготовил подборку по лучшим фильмам ужасов с 2015 по 2016 годы. Созданные талантливыми режиссерами и актерами, эти фильмы очаровали зрителей своими историями о терроре, выживании и ужасных тайнах.
"Кловерфилд, 10"
Рейтинг IMDb: 7.2/10
Жанр: Драма, ужасы, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 103 минуты
Год: 2016
Главный продюсер: Джей Джей Абрамс
Фильм рассказывает жуткую историю женщины по имени Мишель, которая просыпается в подземном бункере после загадочной автокатастрофы. В ловушке вместе с психически больным мужчиной по имени Говард Мишель узнает правду о внешнем мире и ужасных событиях, повлекших их заключение.
Читайте также: Приключенческие фильмы, которые вызовут целый ряд эмоций во время просмотра
"Не дыши"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Криминал, ужасы, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 88 минут
Год: 2016
Главный продюсер: Сэм Рэйми
В фильме "Не дыши" группа молодых грабителей планирует свое последнее ограбление слепого мужчины, который, по слухам, спрятал в своем доме огромное состояние. Они не знают, что у их жертвы-инвалида чрезвычайно опасная и хитрая натура. Когда они оказываются в ловушке в темном доме, начинается игра, которая с каждым мгновением становится все более напряженной и кровавой.
"Ведьма"
Рейтинг IMDb: 6.9/10
Жанр: Драма, ужасы, мистика
Страна производства: США, Канада
Продолжительность: 92 минуты
Год: 2015
Главный продюсер: Джоди Редмонд
Фильм "Ведьма", действие которого происходит в Новой Англии 17-го века, рассказывает о судьбе семьи, изгнанной из пуританской плантации и заставившей жить у зловещего леса. После неурожая и таинственного исчезновения одного из детей семья охватывает паранойю и подозрения. Темные силы, среди которых есть угрожающая ведьма, начинают высвобождать свою злобу, что приводит к ужасным событиям и зловещим последствиям.
"Зеленая комната"
Рейтинг IMDb: 7/10
Жанр: Криминал, ужасы, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 95 минут
Год: 2015
Главный продюсер: Нил Копп
"Зеленая комната" разворачивается вокруг ужасной ситуации, когда панк-рок-группа оказывается в ловушке в зеленой комнате после того, как стала свидетелем убийства в неонацистском баре. Безжалостные владельцы бара и их последователи-скинхеды стремятся уничтожить доказательства преступления, поэтому участники группы вынуждены бороться за выживание вопреки всем обстоятельствам.
"Молчание"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Драма, история
Страна производства: США, Тайвань, Мексика, Япония, Италия.
Продолжительность: 161 минута
Год: 2016
Главный продюсер: Мартин Скорсезе
Фильм "Молчание" рассказывает об истории двух священников, отправляющихся в Японию в поисках своего наставника и с целью распространения католицизма. В стране, где христианство запрещено, а исповедующих его ждут жестокие преследования, священники преодолевают коварные трудности, полные тайн и жестокости.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !