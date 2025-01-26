Ужин за 150 грн: запеканка из картофеля

Представьте себе теплый уютный вечер дома, аромат свежеиспеченной запеканки и приятную лёгкость в приготовлении. Этот рецепт – идеальное сочетание доступности, скорости и домашнего уюта.

Ингредиенты:

• Картофель среднего размера – 9-10 шт;

• Молоко – 250 мл;

• Сыр твердый – 80 г;

• Яйца куриные – 2 шт;

• Специи – по вкусу.

Способ приготовления:

1. В картофеле сделайте надрезы, не прорезая до конца.

2. Подготовьте смесь из молока, яйца и специй. К ней добавьте тертый творог.

3. Выложите картофель в форму для запекания, залейте подготовленной смесью. Сверху можно дополнительно присыпать сыром для румяной корочки и обязательно накройте фольгой.

4. Заверните края фольги, чтобы картофель пропекся равномерно, и выпекайте в разогретой до 170° духовке 20-30 минут до готовности.

5. Подавайте теплым, по желанию украсьте свежайшей зеленью.