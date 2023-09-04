В 19-й лунный день нужно преодолеть собственные тени: гороскоп на 4 сентября

4 сентября 2023 – 19-й лунный день, Луна находится в знаке Тельца 10°24'. Сила Луны считается средней. Согласно гороскопу, который подготовил UAportal, важно отметить, что этот период достаточно тяжелый и потенциально опасный, его часто называют днем сатаны.

В течение 19-ти лунных суток Луна уже находится в ослабленном состоянии, что делает ее любимым временем для колдунов, занимающихся магическими и черно-магическими практиками. Это день, который несет риски отравления, духовного смущения и рассеянного состояния сознания. В настоящее время важно проявлять осторожность при встрече с новыми идеями или тенденциями, поскольку они могут включать в себя угрозу.

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День имеет значение для духовного и психологического очищения. Желательно задуматься над своими поступками, мысленно покаяться, стремиться искоренить ложь, гордыню, влияние чужих мыслей или иллюзий. Также, этот день ассоциируется с творчеством, символизирует человека, который может противостоять всем трудностям, творцу и индивидуалисту.

Рекомендуемые камни для 19-го дня: лабрадор, гагат, морион, хризолит, уваровит, зеленый гранат.

Учитывая неблагоприятный характер дня, желательно, если разрешают обстоятельства, оставаться дома и избегать лишних выходов в свет. Не рекомендуется заключать брак в этот день, поскольку это может потенциально сократить совместную жизнь супругов. Кроме того, следует с осторожностью относиться к людям в состоянии алкогольного опьянения, поскольку они могут представлять риск для здоровья и благополучия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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