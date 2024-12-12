В чем невероятная польза облепихи?

Чем полезна облепиха?

Витамины.

Эта ягода лидирует по содержанию эффективных антиоксидантов. Содержит облепиху витамины А, Н, В1, В2, С, D, Е, В3, В6, В9, PP, К.А.

Бета-каротин.

Плоды растения имеют насыщенный красно-оранжевый цвет, который обусловлен содержанием природного пигмента – бета-каротина. Этот провитамин оказывает благоприятное влияние на работу потовых и сальных желез.

Более 20 микроэлементов.

Соли, кальция, магния, железа, натрия и других минералов также отвечают за пользу облепихи для организма.

Органические кислоты.

Щавелевая, винная и яблочная кислоты в составе уникальных плодов обеспечивают оптимальные условия для процесса пищеварения.

пектин.

Этот сложный углевод, являющийся непереваримым пищевым волокном, очищает стенки ЖКТ от токсинов и шлаков.