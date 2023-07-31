В чем сила полнолуния: объяснение мистической магии 15-го лунного дня

1 августа 2023 года Луна будет находиться в Водолее и станет мощным Суперлунием. UAportal подготовил для читателей подробное разъяснение магии, связанной с этим благоприятным 15-м лунным днем.

Символика даты

Этот лунный день связан с нахождением Луны в Водолее в точке 3°11', что делает его мощным днем, известным как "Суперлуние". Символы, связанные с этой датой, относятся к развитию, усилению эмоций, стремлению к знаниям и приключениям.

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Сны и их значение

В 15-й лунный день сны могут стать более яркими и насыщенными из-за повышенной эмоциональной энергии Суперлуния. Считается, что сновидения в этот день имеют особое значение, являясь воротами в подсознание и предоставляя ценную информацию и рекомендации.

Меры предосторожности и рекомендации

Рекомендуется помнить о повышенных эмоциях и импульсивных поступках. Чтобы максимально эффективно использовать энергию приключений, лучше рисковать, а не совершать стремительные прыжки. Кроме того, в этот период будьте открыты для мудрости и понимания, которые дают сны.

Камни и кристаллы

Кристаллы, связанные с 15-м лунным днем и Луной в Водолее, включают лунный камень, лабрадорит и аквамарин. Считается, что эти камни усиливают интуицию, стимулируют творческие способности и способствуют эмоциональному равновесию, что делает их идеальными спутниками этого мощного дня.

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