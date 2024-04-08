В какие дни нельзя убирать, чтобы не потерять деньги и удачу

Когда дело доходит до уборки дома, многие не обращают особого внимания на день недели. Независимо от того, это вытирание пола, чистка поверхностей от пыли или уход за коврами, рутинные дела часто не учитывают каких-либо потенциальных последствий. UAportal рассказал, что день недели для уборки играет немаловажную роль в привлечении денег и удачи.

По народным поверьям, пятница является наиболее неблагоприятным днем для уборки жилья. Заниматься такими действиями как протирание пола, вытирание пыли и обработка ковров именно в этот день считается крайне нежелательным. Следовательно, рекомендуется перенести эти задачи на другое время.

Читайте также: Какие 5 вещей притягивают ссоры в дом: народные приметы

Игнорирование таких рекомендаций, согласно поверьям, может привести к разным неприятностям. В частности, пренебрегающие этими приметами могут постигнуть финансовые проблемы. В семье может уменьшиться источник дохода и, к сожалению, семья может столкнуться с ужасающими реалиями бедности.

Несчастье может постигнуть не только главу семьи, но и всех жителей дома. Их состояние уменьшается, а удача, кажется, ускользает сквозь пальцы.

Напомним, мы рассказали, что произойдет, если вымыть посуду в гостях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!