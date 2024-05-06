В какие суеверия о посуде верили наши предки: интересный список

Возьмите на вооружение эти советы от опытных домохозяек

Суеверия и верования, связанные с посудой, давно были известны. UAportal узнал, что они предлагают интересный взгляд на традиции, которые придерживались наши предки.

Одно из распространенных поверий касается разбитой посуды. От ваших дальнейших действий зависит, принесет ли он удачу или неприятности.

Мудрые и опытные хозяйки немедленно сметали обломки и выбрасывали их, независимо от времени суток. Своевременное выбрасывание разбитых обломков помогает предотвратить потенциальные беды.

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Более того, рекомендуется обращать внимание на сколы и трещины на любимых тарелках и чашках. Многие люди имеют сентиментальную привязанность к своей посуде, часто сохраняя ее годами.

Однако в этом случае очень важно отвергнуть любую сентиментальность. Считается, что посуда с трещинами притягивает несчастье и неудачу, поэтому его следует избавиться.

Существует также своеобразное поверье об истинных намерениях человека по отношению к хозяину дома. Если кто-то желает разоблачить потенциального врага в ближайшем окружении, его принято приглашать на чаепитие или ужин. Важно наблюдать за чашкой или тарелкой после еды, любое трещинное образование может безошибочно свидетельствовать об антипатии к хозяину.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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