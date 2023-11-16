В каких продуктах содержится витамин С: как избавиться от его дефицита

В этой статье мы рассмотрим разные природные источники и добавки, которые помогут устранить дефицит витамина С. UAportal подготовил статью о том, как повысить потребление витамина С.

Дефицит витамина С может привести к ослаблению иммунной системы, появлению синяков и усталости. Рекомендуется включать в рацион продукты, богатые витамином С, чтобы исправить этот дефицит.

Прекрасными источниками витамина С являются цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, а также киви и клубника. Овощи, такие как болгарский перец, брокколи и помидоры, содержат также витамин С.

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Тропические фрукты, такие как папая, манго и ананас также содержат этот витамин. Добавьте их в полосы, фруктовые салаты или просто наслаждайтесь ими, чтобы получить вкусный и питательный заряд бодрости. Чтобы разнообразить потребление витамина С, обратите внимание на такие натуральные продукты как гуава, черная смородина и вишня ацерола.

Если становится сложно получить достаточное количество витамина С, следует обратить внимание на обогащенные витамином продукты. Многие злаки, фруктовые соки и молочные альтернативы обогащены витамином С, что является дополнительным источником этого витамина.

Добавки, доступные в форме таблеток, капсул или порошков, также могут восполнить пробел в питании. Однако важно обратиться за индивидуальным советом к врачу относительно соответствующей дозировки и продолжительности приема добавок.

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