В школах подавали пиво: интересные факты о Бельгии

UAportal подготовил интересную информацию о Бельгии. Рассмотрим некоторые менее известные, но увлекательные факты об этой волшебной стране.

Тост за образование

Когда-то в бельгийских школьных кафетериях до 1970-х годов учащимся предлагали пиво. Со временем пиво заменили газированные напитки.

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Удивительно, но некоторые энтузиасты выступают за возвращение пива в меню, указывая на его относительную пользу для здоровья по сравнению со сладкими напитками. Уточняем, что подаваемое пиво было мягким столовым пивом с содержанием алкоголя до 1,5 градуса.

Рай для любителей пива

Бельгия может похвастаться удивительным ассортиментом из более чем 800 сортов пива. Любовь этой нации к пиву проявляется в создании академии, посвященной всестороннему изучению свойств и тонкостей этого любимого пенного напитка – похвальная инициатива, действующая с 1999 года.

Родина колокола

Выражение "малиновый колокол" происходит от бельгийского города Мехелен (во французской транскрипции – Малин), справедливо считающегося главным центром колокола в Европе.

Музыкальные истоки

Гениальный бельгийский изобретатель Адольф Сакс, изобретший саксофон, поначалу назвал свое изобретение как "мундштук офиклеиды". Сегодня саксофон очаровывает меломанов по всему миру своим характерным звучанием и универсальностью, благодаря новаторскому разуму бельгийского изобретателя.

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